За словами мера Мелітополя Івана Федорова, це ймовірний результат зачистки російської ФСБ.

В результаті сьогоднішнього вибуху у Мелітополі ліквідовано одного із поліцейських-колаборантів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Потужний вибух у дворі мелітопольської багатоповерхівки у центрі міста - ймовірний результат зачистки ФСБ. За попередніми даними, в ході "розбірок" вони усунули одного з колаборантів-поліцейських - так званого "начальника ГБР народної міліції", - зазначив він.

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За словами Федорова, ліквідований Денис Стефанков був одним з 118 зрадників-поліцейських, які перейшли на бік ворога.

"Всім, хто зрадив Україну, має бути зрозуміло: ви не потрібні Росії. Після того, як вас використають, ви перетворитесь на розхідний матеріал", - додав мер міста.

Як повідомляв УНІАН, раніше Федоров повідомив, що ввечері 18 вересня у Мелітополі пролунав потужний вибух. За попередніми даними, спрацювала вибухівка прямо у центрі міста - в одному з дворів на вулиці Ярослава Мудрого. Місцеві ЗМІ повідомляли, що вибухівка імовірно була закладені в сміттєвий бак.

Раніше, 16 вересня вдень на аеродромі в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі пролунав потужний вибух. У той же день рано вранці над аеродромом у Мелітополі, де розміщена ворожа база, піднявся густий темний дим.

А 13 вересня Іван Федоров заявив, що росіяни тікають із захопленого Мелітополя в бік окупованого Криму. Колони військової техніки окупантів були зафіксовані на пункті пропуску в Чонгарі.

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