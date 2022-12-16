У проекті оборонного бюджету передбачається виділення 6 млрд доларів на стримування Росії в Європі, а також додаткові кошти на допомогу Україні.

Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет на 2023 рік, обсягом 858 млрд доларів. З них 800 млн доларів передбачені на додаткову допомогу Україні.

Про це повідомляє The Hill. Зазначається, що на оборону виділили на 45 млрд доларів більше, ніж передбачалось у бюджеті адміністрації Байдена.

Документ отримав у Сенаті двопартійну підтримку більшістю голосів. "За" проголосували 83 сенатори, проти - 11. Як вказується, кошти розподіляються наступним чином:

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317,3 млрд доларів на експлуатацію та технічне обслуговування (включаючи оборотні кошти);

174,5 млрд доларів на утримання військового персоналу;

161,3 млрд доларів на військові закупівлі;

138,6 млрд доларів на дослідження та розробки;

30,5 млрд доларів на діяльність у галузі атомної енергії;

16,5 млрд доларів на військове будівництво та сімейне житло.

У проекті бюджету також передбачається виділення 6 млрд доларів на стримування Росії в Європі, а також додаткові 800 млн доларів на допомогу Україні. Крім того, документ закріплює продовження заборони співпраці США з Росією у військовій сфері на п'ять років. Тепер його має підписати президент Джо Байден.

Війна в Україні: допомога США

Як повідомляв УНІАН, голова Міноборони Ллойд Остін повідомляв, що США передали Україні 20 мільярдів доларів на військові потреби.

13 грудня стало відомо, що Україна очікує на допомогу від Сполучених Штатів Америки в розмірі 38 мільярдів доларів. Цей пакет допомоги може бути ухвалений Сполученими Штатами до кінця грудня, бо з січня буде місяць-два перерви в ухваленні рішень в Конгресі через зміну його складу.

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