У комплекти, які отримає Україна, увійдуть пристрої глобального позиціонування.

Адміністрація президента США Джо Байдена планує відправити Україні передове електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси на "розумні бомби". Останні можуть з високим ступенем точності вражати російські військові позиції, пише The Washington Post з посиланням на високопоставлених американських чиновників, ознайомлених з питанням.

У комплекти, які отримає Україна, увійдуть пристрої глобального позиціонування. Вони можуть бути прикріплені болтами до різних видів зброї для перетворення їх на "спільний боєприпас прямої атаки" (в термінології США – JDAM). Американські військові раніше використовували цю технологію для авіаційних бомб вагою до 900 кг.

Джерела Washington Post не змогли уточнити, які снаряди Збройні Сили України посилять пристроями глобального позиціонування - це будуть комплекти авіабомб чи ракети з наземного арсеналу.

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Українські ВПС в основному покладаються на застарілі МіГи радянської епохи, і Пентагон шукав способи їхньої модернізації, а не постачати новіші західні літаки, які вимагали б від пілотів і персоналу з обслуговування нового складного навчання.

Постачання JDAM стане ще одним важливим кроком Вашингтона, щоб допомогти Україні відбити російські сили, що вторглися, надавши новий спосіб націлювання на російські підрозділи й штаби. За словами українських і американських офіційних осіб, з червня Україна значною мірою покладалася на високомобільну артилерійську ракетну систему американського виробництва, або HIMARS, ще одну високоточну систему, що призвело до значних втрат серед російських військовослужбовців і порушення ліній постачання.

Яку зброю ще США можуть передати Україні

У вівторок високопоставлені офіційні особи США повідомили The Washington Post, що Пентагон також готується надати Україні ракетну систему Patriot, найсучасніший засіб протиповітряної оборони США. За словами офіційних осіб, Байден ще не схвалив цей крок, але може зробити це найближчим часом.

На сьогодні США надали Україні допомогу у сфері безпеки на суму близько 20 мільярдів доларів з моменту початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Джейк Салліван, радник Білого дому з національної безпеки, заявив у понеділок, що адміністрація Байдена зосереджена на тому, щоб "притупити будь-які спроби Росії" отримати перевагу у війні, й спрогнозував, що Сполучені Штати скоро оголосять про нові поставки зброї.

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