В ЗСУ закликали українців не вірити росіянам про знищення українських воїнів російськими літаками у морі та багатьом іншим подібним твердженням.

Сили Спеціальних операцій Збройних сил України відреагували на божевільні заяви міністерства оборони Росії про нібито знищення 50 українських військових у Чорному морі.

Зокрема, в ССО назвали брехнею інформацію російського міноборони, яке заявило, що 30 серпня були нібито знищені військові катери з українськими десантниками загальною чисельністю до 50 осіб.

"Довіряйте лише перевіреним джерелам і пам’ятайте: вірити росіянам - не поважати себе (це м’яко кажучи)", - підкреслили в ССО.

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Водночас, в ССО продемонстрували, як виглядали б українські повідомлення, якби інформування суспільства відбувалося у стилі брехні російського міноборони:

"Минулої ночі близько 12 тисяч операторів 73-го центру ССО України, озброєні бойовими дельфінами, кротами та шиншилами здійснили спробу десантування на кримське узбережжя. Противник здійснив контратаку бойовими бумерангами. Через це наші воїни були змушені запросити підтримку "Зірки смерті" та флоту галактичної імперії."

У цьому зв'язку, сказано, що такий самий сенс мають заяви росіян про знищення українських воїнів літаками у морі та багато інших.

Заява РФ про знищення українських воїнів

Нагадаємо, раніше міноборони РФ повідомило, що близько опівночі 30 серпня "літаком морської авіації Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря знищено чотири швидкохідні військові катери з десантними групами військовослужбовців українських сил спеціальних операцій загальною чисельністю до 50 осіб".

Як відомо, міноборони РФ неодноразово робило неправдиві заяви про знищення техніки ЗСУ. Так, якщо зважати на твердження про кількість знищених російськими окупантами ракетно-артилерійських високомобільних систем Himars, то число знищених одиниць перевищує справжню кількість наданих Україні таких систем.

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