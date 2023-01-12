Серед нібито знищеного західного озброєння - чотири одиниці БМП Bradley.

Росія відзвітувала про знищення на війні в Україні БМП Bradley, про передачу яких нещодавно оголосили в Білому домі.

Самої техніки в Україні поки що немає, але російські військові нібито її знищили. Принаймні, про це йдеться у щоденному зведенні представника Міноборони Росії Ігоря Конашенкова.

Серед нібито знищеного західного озброєння - чотири одиниці БМП Bradley. "На вказаному напрямку противник втратив 11 танків, 17 бойових машин піхоти, в тому числі 4 одиниці БМП Bradley виробництва США", - заявив Конашенков.

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До слова, Міноборони РФ неодноразово викривали у брехні. Наприклад, ще недавно у Шойгу заявили про нібито операцію "Відплата" за "бавовну" за місцем дислокації мобіків у Макіївці - окупанти вдарили по вулицях Краматорська, заявивши, що вбили сотні "націоналістів". Інформацію спростували самі ж рашистські "блогери".

Крім того, Росія постійно звітує про знищення неіснуючих елементів до HIMARS.

БМП Bradley для України - характеристики

США і Німеччина оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, в який увійдуть американські БМП M2 Bradley. За наявною інформацією, Україна отримає 50 таких бронемашин.

Бойова машина піхоти "Бредлі" оснащена 25-мм гарматою Bushmaster, 7,62-мм кулеметом, ракетною пусковою установкою TOW і шістьма стаціонарними 5,56-мм автоматами в амбразурах для десанту.

Оскільки "Бредлі" пройшли через безліч модифікацій, немає ясності, яку саме версію отримає Україна. Найімовірніше це буде M2A3 – так звана "Цифрова" БМП, модернізований варіант американської військової техніки.

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