Селище закрите на вʼїзд та виїзд.

У Великій Олександрівці окупанти використовують місцеве населення у якості "живого щита", селище закрите на вʼїзд та виїзд.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У зв’язку з наступом наших військ, в окремих районах Херсонської області підрозділи збройних сил російської федерації переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів. Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення у якості "живого щита". Селище закрите на вʼїзд та виїзд", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Збройні сили України завдали ударів по двох понтонних мостах і пункту управління російських окупантів у Херсонській області. Також ЗСУ вдалося знищити 29 росіян, чотири танки і бойову машину десанту.

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