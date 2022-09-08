Ймовірно, вибух стався на залізниці.

У Херсонській області поблизу окупованої Новоолексіївки прогримів вибух.

Про це у Telegram повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Представники Руху опору "Південь" повідомляють: за попередніми даними, поблизу Новоолексіївки Генічеського району Херсонщини у вражин щось вибухнуло. Партизани нагадують: не треба возити залізницею окупаційний непотріб", - заявив Братчук.

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Він додав, що інформація уточнюється.

Нагадаємо, у Росії випадково підтвердили успіхи Збройних Сил України на Херсонщині. Країна-агресор воліє відмовчуватися і не коментувати свої поразки, проте цього разу про контрнаступ наших захисників заговорили навіть у російському Міноборони.

Експерти вважають, що українські війська просунулися у Високопілля і Нововознесенське, які розташовані в межах 5 кілометрів від кордону Херсонсько-Дніпропетровської області.

Так, Міноборони РФ заявило, що російські удари були спрямовані на зосередження українських сил у Білогірці, Сухому Ставці та Андріївці. А це свідчить про те, що українські війська утримують позиції південніше річки Інгулець, підкреслили аналітики ISW.

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