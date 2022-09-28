Відзначаються випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та осіб старших за 60 років.

У віддалених населених пунктах Росії мобілізації підлягає все чоловіче населення визначеної вікової категорії, незважаючи на відсутність досвіду військової служби та бойового досвіду.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

Зазначається, що у Росії та на тимчасово окупованих нею частинах областей України тривають заходи так званої "часткової" мобілізації.

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"У віддалених населених пунктах Російської Федерації мобілізації підлягає все чоловіче населення визначеної вікової категорії, незважаючи на відсутність досвіду проходження військової служби в минулому та бойового досвіду. Непоодинокі випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та осіб старших за шістдесят років", - повідомили у Генштабі.

У окремих регіонах населення намагається чинити спротив такій примусовій мобілізації.

"Неготовність реалізації заходів мобілізації відзначено на збірних пунктах Бєлгородської та Ростовської областей. Так, новоприбулий особовий склад повинен за власний кошт придбати зимову форму одягу та засоби захисту", - мовиться у дописі.

Крім того, зауважується, що зберігається тенденція пошуку особами призовного віку способів ухилення від мобілізації.

Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, чоловіки, з метою уникнення мобілізації, намагаються відкупитися хабарем, виїхати за кордон Росії, працевлаштуватися на підприємство критичної інфраструктури або здійснити дрібний злочин.

Мобілізація в Росії: що відомо

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців запасу, на війну з Україною.

За даними Генштабу ЗСУ, новоприбулих по мобілізації росіян військове командування без підготовки направляє в підрозділи на лінії зіткнення.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що оголошена в Росії мобілізація - це також удар по корінних народах Криму, Дагестану, Кавказу та Сибіру.

З вечора 21 вересня в бурятських селах вручають повістки чоловікам від 18 до 72 років і вимагають терміново їхати в призовний пункт.

Сьогодні, 28 вересня, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи мобілізацію в РФ, зазначив, що Путін планує воювати "силами людей похилого віку і офісного планктону".