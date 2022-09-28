Росія відправляє мобілізованих на фронт навіть без підготовки.

Російський президент Володимир Путін, який оголосив у РФ мобілізацію, планує воювати в Україні силами людей похилого віку та офісного планктону.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, мобілізованих жодним чином не екіпірують та не готують до бойових дій. Росіян одразу отправляють на фронт.

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"Мобілізація по-російськи... Мобілізованих не екіпірують, не навчають, не готують, а одразу відправляють у місця активних бойових дій. У мобілізованих немає жетонів, щоб їх не можна було ідентифікувати. Путін планує смертельно воювати силами людей похилого віку та офісного планктону", - написав Подоляк.

Мобілізація в Росії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації російських військовослужбовців запасу. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що відправити на війну планують близько 300 тис.осіб.

За даними розвідки Британії, країна-окупант може відправити на лінію фронту у війні проти України мобілізованих з мінімальною військовою підготовкою.

27 вересня, у ГУР МОУ повідомили, що в Росії посилюються поліцейські заходи, спрямовані на забезпечення оголошеної мобілізації.

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