Інструктори наголошують, що під час подібних занять потрібно першочергово визначити здібного лідера, який зможе за собою вести підлеглих.

У Військово-морських силах Збройних сил України показали процес тренування українських морських піхотинців. Зазначається, що весь особовий склад, який прибуває у район бойових дій для підсилення морпіхів, обов’язково проходить вишкіл на полігоні під керівництвом військових інструкторів.

"Підсилення, яке до нас прибуває, в обов’язковому порядку проходить полігонні тренування. І хоча дехто з військових вже має досвід бойовий дій, ми усіх, без виключення, готуємо та намагаємося підтягнути під загальний рівень нашого підрозділу", – цитують керівника занять на псевдо "Богун" на сторінці ВМС ЗС України в Facebook.

За його словами, тренування завжди підвищують виживаність особового складу на полі бою та значно покращують успішність виконання бойових завдань.

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Українські морські піхотинці відточили стрільбу з різних відстаней, переміщення на полі бою, переміщення в складі груп, захоплення та штурм об’єкта силами вогневого прикриття та силами маневреної групи, а також зачистку траншеї. Крім того, захисники навчаються у складі відділення вірно тримати оборону своїх позицій.

Інструктори наголошують, що під час подібних занять потрібно першочергово визначити здібного лідера, який зможе за собою вести підлеглих. Вдале виконання бойового завдання багато в чому залежить від командира.

На фінальному етапі тренувань морпіхи вивчали поетапність штурму будівлі та подальшу її зачистку. Інструктор зауважив, що правильний захід в будівлю – це вже 80% успіху.

"Хоч я і пройшов навчання за кордоном та мав досвід нищення рашистів у Мар’їнці, зараз здобуваю нові знання на полігоні. Наші інструктори діляться своїм досвідом, розповідають нам про різні нюанси оборони та штурму. Наводять різні приклади з реальних боїв, діляться тактикою нашого противника та як його можна дезорієнтувати. Все це беру собі на "озброєння". Впевнений, ці знання мені обов’язково стануть у нагоді під час наступного виконання бойового завдання", – наголосив морський піхотинець Сергій.

Війна в Україні: робота ВМС ЗСУ

Українські морські піхотинці беруть активну участь у бойових діях та ліквідації російських окупантів. Так, за добу, 24 березня, було ліквідовано 18 загарбників. Водночас за попередню добу морпіхи знищили 20 окупантів та ворожий бронетранспортер.

У лютому упродовж тижня військовослужбовці ВМС ЗСУ знищили 278 супротивників, вісім ворожих танків, 14 бойових броньованих машин, 13 одиниць автомобільної техніки, два міномети та 14 артилерійських систем.

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