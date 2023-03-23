Остаточні втрати ворога уточнюються.

Військові частини та підрозділи Військово-морських Сил Збройних сил України за добу знищили 20 окупантів та бронетранспортер противника, повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 20 окупантів та бронетранспортер противника. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Втрати РФ в Україні – останні дані

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 168 150 окупантів, з них 660 за 22 березня. Під український вогонь також потрапили пункт управління, три райони зосередження особового складу РФ, склад боєприпасів, а також одна станція радіоелектронної боротьби загарбників.

Відео дня

Напередодні повітряна розвідка "Спартан" показала кадри знищення цілої штурмової бригади у лісах Донбасу. Російські окупанти намагались непомітно підійти до позицій ЗСУ, але їх вчасно помітили й надіслали "полум’яне вітання".

Епічне відео опублікувала тактична група "Адам": бійці спритно закинули гранату в окоп до найманця, який ховався між тіл убитих товаришів - тому довелося себе добивати.

Продовжують захисники мститися і воєнним злочинцям. У мережі завірусилось відео, як дрон ЗСУ скидає гранату по росіянину-мародеру, який у цей час перебирав крадені продукти.

Війна в Україні – актуальне

Росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На інших ділянках фронту росіяни обороняються.

При цьому, на думку аналітиків з Інституту вивчення війни, Авдіївку окупанти відтепер зробили своїм пріоритетом.

Водночас у битві за Бахмут найманці "Вагнера" видихаються, констатував командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський.

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