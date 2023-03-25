Остаточні втрати супротивника уточнуюються.

Військові частини та підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України за добу знищили 18 російських окупантів.

Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ. "Минулої доби, 24 березня, підрозділами ВМС ЗС України було знищено 18 окупантів", - йдеться у повідомленні. У ВМС ЗСУ додали, що остаточні втрати супротивника уточнюються.

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Ситуація на фронті в Україні - це треба знати

Генштаб ЗСУ повідомляв, що за поточну добу українські воїни відбили понад 50 ворожих атак на чотирьох напрямках: Авдіївському, Бахмутському, Лиманському та Мар’їнському. Раніше ворог атакував наших воїнів ще і на Шахтарському напрямку.

Супротивники на нашій землі зазнали дуже великих втрат. Загальні втрати росіян в Україні вже дуже близькі до нової "червоної лінії" - 170 тисяч загарбників. Крім того, знищено багато ворожої техніки.

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