Супротивник, зокрема, втратив сховище з боєприпасами, зазначили у ВМС ЗСУ.

Українські морські піхотинці упродовж минулого тижня ліквідували сотні російських загарбників, а також, зокрема, багато ворожої техніки й зброї.

Ліквідовані 278 супротивників, вісім ворожих танків, 14 бойових броньованих машин, 13 одиниць автомобільної техніки, два міномети та 14 артилерійських систем, йдеться на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook.

Крім того, знищено дві одиниці спеціальної техніки супротивника, один засіб протиповітряної оборони, дві крилаті ракети та одне сховище з боєприпасами.

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Генштаб ЗСУ вранці 17 лютого повідомляв, що росіяни продовжують зосереджувати свої головні зусилля на тому, щоб наступати на таких напрямках - Авдіївському, Бахмутському, Куп’янському, Лиманському та Шахтарському. У Генштабі додали, що в районах понад 10 населених пунктів, зокрема, біля Бахмута точилися бої.

Ворог на сході України зазнає величезних втрат. Варто зазначити, що загальні втрати росіян в Україні становлять приблизно 141260 окупантів. Крім того, ліквідовано багато різної ворожої техніки та озброєння.

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