РФ використовує великі десантні кораблі для перекидання військових вантажів.

ЗСУ знищили три великих десантних кораблів РФ у Чорному та Азовському морях. Ліквідація великого десантного корабля (ВДК) проекту 775 "Новочеркаськ" в окупованій Феодосії скоротила кількість кораблів такого класу у Чорному морі до 10.

Як нагадали аналітики Defence-ua.com, крім "Новочеркаська", у вересні був знищений ще "Мінськ", також проекту 775, а 24 березня 2022 року у Бердянску був знищений великий десантний корабель "Саратов" (проект 1171).

Але попри втрати ворог продовжує мати у строю:

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два ВДК проекту 1171 "Тапир":

"Орск"

"Николай Фильченков"

сім проекту 775:

"Цезарь Куников" (отримав пошкодження у Бердянську)

"Ямал"

"Азов"

"Калининград" (Балтійського флоту)

"Георгий Победоносец" (Північного флоту)

"Королёв" (Балтійського флоту)

"Оленегорский горняк" (Північного флоту, отримав пошкодження у Новоросійську)

один проекту 11711 типу "Иван Грен":

"Петр Моргунов" (Північного флоту).

Тобто загалом мова йде про 10 великих десантних кораблів у РФ в Чорному морі. "Але наявні супутникові знімки демонструють доволі цікаву картину відносно боєздатності цих кораблів. Зокрема завдяки публікаціям фахівця MT Anderson можливо побачити, що в окупованому Севастополі 20 грудня перебувало загалом чотири ВДК проекту 775, два з яких перебували в очікуванні ремонту", - зазначили аналітики.

Вони додали, що ще один перебував у сухому доці, й це не "Мінськ", який продовжує залишатися в іншому сухому доці судоремонтного заводу.

І лише один ВДК проекту 775, скоріш за все, знаходиться у справному стані.

Ще ряд великих десантних кораблів перебував у Новоросійську: 3 проекту 775 та один "Петр Моргунов". При цьому сухий док вже зайнятий іншим кораблем, тобто "Оленегорский горняк" був з нього виведений.

"Тобто на супутникових знімках 17 та 20 грудня зафіксовано сім ВДК, з яких один знаходиться у ремонті та ще два його очікують. Таким чином реальна боєздатна кількість великих десантних кораблів у РФ може становити лише до семи кораблів. Й саме на них покладено виконання транспортно-логістичних функцій з перекидання вантажів через Керченську протоку на фоні обмеженої вантажності Керченського мосту", - зауважили аналітики.

Тому, за їхніми даними, подальше зменшення чисельності цих кораблів має величезне значення з метою зменшення логістичних можливостей ворога на південному напрямі.

Знищення "Новочеркаська" в Криму

Вчора вранці Повітряні сили повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії знищила тактична авіація ЗСУ.

У РФ підтвердили, що корабель ЧФ РФ в окупованому Криму був пошкоджений. Там також заявили, що відразу ж збили два українських Су-24, які завдавали удару по цьому кораблю.

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