ЗСУ знищили три великих десантних кораблів РФ у Чорному та Азовському морях. Ліквідація великого десантного корабля (ВДК) проекту 775 "Новочеркаськ" в окупованій Феодосії скоротила кількість кораблів такого класу у Чорному морі до 10.
Як нагадали аналітики Defence-ua.com, крім "Новочеркаська", у вересні був знищений ще "Мінськ", також проекту 775, а 24 березня 2022 року у Бердянску був знищений великий десантний корабель "Саратов" (проект 1171).
Але попри втрати ворог продовжує мати у строю:
два ВДК проекту 1171 "Тапир":
- "Орск"
- "Николай Фильченков"
сім проекту 775:
- "Цезарь Куников" (отримав пошкодження у Бердянську)
- "Ямал"
- "Азов"
- "Калининград" (Балтійського флоту)
- "Георгий Победоносец" (Північного флоту)
- "Королёв" (Балтійського флоту)
- "Оленегорский горняк" (Північного флоту, отримав пошкодження у Новоросійську)
один проекту 11711 типу "Иван Грен":
- "Петр Моргунов" (Північного флоту).
Тобто загалом мова йде про 10 великих десантних кораблів у РФ в Чорному морі. "Але наявні супутникові знімки демонструють доволі цікаву картину відносно боєздатності цих кораблів. Зокрема завдяки публікаціям фахівця MT Anderson можливо побачити, що в окупованому Севастополі 20 грудня перебувало загалом чотири ВДК проекту 775, два з яких перебували в очікуванні ремонту", - зазначили аналітики.
Вони додали, що ще один перебував у сухому доці, й це не "Мінськ", який продовжує залишатися в іншому сухому доці судоремонтного заводу.
І лише один ВДК проекту 775, скоріш за все, знаходиться у справному стані.
Ще ряд великих десантних кораблів перебував у Новоросійську: 3 проекту 775 та один "Петр Моргунов". При цьому сухий док вже зайнятий іншим кораблем, тобто "Оленегорский горняк" був з нього виведений.
"Тобто на супутникових знімках 17 та 20 грудня зафіксовано сім ВДК, з яких один знаходиться у ремонті та ще два його очікують. Таким чином реальна боєздатна кількість великих десантних кораблів у РФ може становити лише до семи кораблів. Й саме на них покладено виконання транспортно-логістичних функцій з перекидання вантажів через Керченську протоку на фоні обмеженої вантажності Керченського мосту", - зауважили аналітики.
Тому, за їхніми даними, подальше зменшення чисельності цих кораблів має величезне значення з метою зменшення логістичних можливостей ворога на південному напрямі.
Знищення "Новочеркаська" в Криму
Вчора вранці Повітряні сили повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії знищила тактична авіація ЗСУ.
У РФ підтвердили, що корабель ЧФ РФ в окупованому Криму був пошкоджений. Там також заявили, що відразу ж збили два українських Су-24, які завдавали удару по цьому кораблю.