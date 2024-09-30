Як стверджує військовий, ворог тисне, а командування не дає дозволу на відхід.

Ситуація у місті Вугледар на Донеччині зараз дуже складна – за словами бійця 72-ї ОМБр, підрозділ має дуже великі втрати.

Як повідомляє "Фокус", до видання звернувся боєць з 72-ї окремої механізованої бригади, яка зараз боронить Вугледар Донецької області, та розповів про критичну ситуацію в місті.

Військовий сказав:

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"Ситуація в місті надзвичайно критична, командування дозволу на відхід не дає, бригада має дуже великі втрати, що спричинило несвоєчасне реагування вищих командирів".

За його словами, зараз заблоковані підʼїзди до Вугледара та евакуація, а єдиний піший шлях виходу перебуває під вогневим контролем армії РФ.

"Військовослужбовець наголосив, що в місті дуже багато поранених, евакуація "середніх" — неможлива. Також боєць не впевнений, що поранені зможуть вийти з Вугледара", - йдеться у публікації.

Ситуація у Вугледарі - інші новини

Нагадаємо, аналітики DeepState вчора повідомили, що російські окупанти намагаються закріпитися в міській забудові Вугледару. Зокрема зазначається, що росіяни заходять у місто зі сходу – району дач. Також загарбники продовжують тиснути із заходу на місто, однак дійти до нього в них поки що не вийшло. Крім того, аналітики відзначають, що окупанти кинули в район Вугледару додаткові ресурси у вигляді регулярних сил та спецпідрозділів.

На думку військового експерта, колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, російські окупанти намагаються оточити Вугледар Донецької області.

За його словами, логістика є ключовим фактором, який впливає на ефективність ведення бойових дій. І якщо зараз єдина ґрунтова дорога, яка з'єднує Вугледар з великою землею знаходиться під вогневим контролем російських мінометників та артилеристів, то, мабуть, варто говорити про більш раціональне використання сил та засобів ЗСУ.

Він також додав, що наразі невідомо, коли Сили оборони почнуть відступ з міста. Однак ситуація в районі Вугледару щодня погіршується.

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