Половина України "почервоніла" через загрозу повітряних ударів.

Оновлено о 13:55. Відбій повітряної тривоги по всіх областях крім Криму та Луганщини.

Раніше у половині регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Як свідчить карта alerts.in.ua, загроза повітряних ударів була оголошена близько 13: 15 по всьому Сходу, Півдню і Центру країни.

За інформацією suspilne.media, у місті Запоріжжя пролунали два вибухи під час повітряної тривоги.

Відео дня

В Запорізької ОВА закликали перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

"Не поширюйте фото - та відео матеріали - не допомагайте ворогу коригувати вогонь. Ворог не залишає мети залякати мирне населення", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні - поточна ситуація

У НАТО визнали, що масштаб війни, яку розв'язала Росія проти України, неймовірний. Захід повинен пристосуватися до нової реальності.

Російський терорист Ігор Гіркін запропонував російським регіонам створювати муніципальні армії, щоб захищати свої міста, оскільки російська армія із завданням не справляється.

Запорізька область в останню добу перебуває під щільними артилерійськими обстрілами окупантів. За добу росіяни 114 разів обстріляли підконтрольну українській владі частину регіону.

Вас також можуть зацікавити новини: