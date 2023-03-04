Російська влада на місцях повинна заповнити "прогалини", допущені армією РФ, вважає Гіркін.

Місцевій владі в Росії час задуматися про створення власних "муніципальних" армій, оскільки армія РФ із завданням по обороні країни явно не справляється. Про це заявив російський воєнний злочинець і терорист Ігор Гіркін (Стрєлков).

Коментуючи слова російського депутата Андрія Картополова, який запропонував бізнесу самостійно купувати ППО для захисту від атак з повітря, Гіркін визнав, що ця ідея "носиться в повітрі".

"Для оборони від терористів і повітряних ударів в кожному муніципальному утворенні треба створювати власні армії, раз наші загальнодержавні збройні сили не справляються зі своїми обов'язками", – написав він у своєму Телеграм.

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Гіркін нагадав, що подібний історичний досвід у Росії вже був, тому починати з нуля не доведеться.

"Минулої Громадянської війни... сотні загонів самооборони і просто банд воювали між собою і з тими державами, які виникали і зникали на території колишньої Російської імперії. Чи можемо повторити?" - запитує терорист.

Проблеми російського ППО

В ході повномасштабного російського вторгнення в Україну розкрилися величезні проблеми з російською системою протиповітряної оборони. 1 квітня 2022 року два невідомих вертольоти прорвалися до Бєлгорода і розбомбили велику нафтобазу, після чого спокійно зникли в невідомому напрямку.

У грудні невідомі безпілотники атакували базу російської стратегічної авіації у місті Енгельс. Дрони безперешкодно пролетіли сотні кілометрів по російській території і пошкодили дефіцитні літаки.

28 лютого 2023 року кілька невідомих безпілотників атакували відразу кілька регіонів Росії - від Петербурга і Москви до Адигеї і Туапсе. Російська ППО знову виявилася безсилою.

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