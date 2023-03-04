Захід повинен зрозуміти і усвідомити масштаб війни, що гуркотить в Україні, вважає генерал.

Масштаби війни, яку Росія розв'язала проти України – неймовірні. Про це заявив головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі Крістофер Каволі в ході традиційної урочистої трапези в Ратуші Гамбурга, пише Spiegel.

За його словами, країнам НАТО слід пристосуватися до нової реальності, що виникла у зв'язку з російським вторгненням в Україну.

"Масштаби цієї війни неймовірні. (...) У середньому російська армія випускає понад 23 000 артилерійських снарядів на день", – заявив Каволі.

Відео дня

Генерал також озвучив західні оцінки російських втрат у цій війні. За його словами, на фронті вже загинули або отримали поранення понад 200 тисяч російських солдатів, включаючи понад 1800 офіцерів. Крім того, Росія втратила понад 2 тисячі "великих бойових танків".

Каволі зазначив, що в новій реальності країнам НАТО слід розвивати високоточні озброєння і нарощувати виробничі потужності оборонної промисловості. За його словами, війну виграє той, хто може виробляти швидше за всіх.

Втрати російської армії у війні проти України

Згідно з найактуальнішими даними українського Генштабу, в ході повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вбитими понад 152 тисячі солдатів, позбулася понад 3400 танків, 6700 бойових бронемашин, а також величезного числа інших озброєнь.

При цьому оцінка російських втрат в 200 тисяч убитими і пораненими звучить не вперше. Ще на початку лютого її публікувала The New York Times. Ймовірно зараз - через місяць важких боїв - західні оцінки повинні бути ще вищими.

Але навіть настільки вражаючі втрати, можливо, недостатні для української перемоги. На думку радника глави ОП Михайла Подоляка, щоб розгромити армію РФ, ЗСУ повинні знищувати по 5 тисяч окупантів на день.

Вас також можуть зацікавити новини: