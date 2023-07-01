Ситуація на Запорізькій атомній електростанції є загалом більш-менш контрольованою.

Російські окупанти хоч і виїжджають з території Запорізької АЕС, але це може відбуватися в рамках ротації. Тобто замість них туди приїдуть інші загарбники.

Про це сказав керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в ефірі телеканалу "Інтер", коментуючи інформацію української розвідки про виїзд із станції окупантів.

Він зазначив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції є загалом більш-менш контрольованою. За його словами, на сьогодні чотири блоки не працюють, а 5-й енергоблок перебуває в стані гарячої зупинки, тобто майже не працює, та має достатньо води для його охолодження.

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Голова ОВА нагадав, що були проведені навчання всіх служб на випадок найгіршого з варіантів, якщо окупанти підірвуть щось на станції.

"В два етапи провели теоретичну і практичну частину, відпрацьовували всі найгірші ситуації, враховуючи навіть евакуацію людей з постраждалих районів", - сказав Малашко.

Також Малашко повідомив сьогодні, що прифронтові громади перебувають під нещадним ворожим вогнем ворога.

Він зазначив, що під час обстрілу Малої Токмачки загинув 51-річний чоловік, а від обстрілів ворога в Преображенці є двоє постраждалих - 40-річна жінка та 39-річний чоловік, їм надається необхідна медична допомога.

Малашко зазначив, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Війна в Україні - ситуація на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до 5 липня працівники "Росатому" і їхні поплічники серед українців, які підписали контракти з окупантами, мають покинути ЗАЕС. Зазначалося, що вони поступово залишають територію ЗАЕС, і одними з перших зі станції поїхали троє співробітників "Росатому", які керували діями росіян.

В ГУР зазначали, що на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику Енергодарі також зменшується кількість військових патрулів. Персоналу, що залишається на станції, було дано вказівку "у разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".

Тим часом у "Енергоатомі" зазначили, що Україна дізнається про можливу аварію на ЗАЕС лише за кілька годин після інциденту, адже через росіян у нас не має прямого доступу до радіаційного контролю.

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