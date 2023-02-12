Наталія Гуменюк зазначила, що окупанти висуваються на позиції для точкових ударів, після чого тікають.

Російські військові, які перебувають на Кінбурнській косі, б'ють по Очаківському напрямку. Таким чином, вони намагаються перешкодити залученню Миколаївської області до "зернової угоди".

"Якщо розглядати географію Кінбурнської коси півострова, з'єднаного по суші з тимчасово окупованою Херсонщиною, ми розуміємо, що основне скупчення військ безпосередньо в корені цього півострова, там, де вони відчуваю себе більш-менш захищені, віддалене від Сил оборони України. Те, що вони висувають свої певні об'єкти для вогневого ураження, розгортають вогневі позиції на іншому краю Кінбурнської коси ближче до Очакова, це якраз випадки, коли вони точково діють і негайно звідти тікають. Тому що розуміють, що у відповідь отримають поразку", - розповіла керівник об'єднаного прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

При цьому вона зазначила, що росіяни влаштовують терор в Чорному морі, щоб виключити Миколаївську область з "зернової угоди". За її словами, окупанти знищують інфраструктуру, щоб місцеве населення залишилося без зручностей.

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"Те, що ворог намагається проводити ротацію особового складу – це більше пов'язано з його морально-психологічним станом. Тому що тривале перебування там без певних бойових успіхів деморалізує людей", – підсумувала Гуменюк.

Зерновий коридор - що відомо

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали угоди з ООН про експорт української аграрної продукції Чорним морем. В рамках інціїативи передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "південний", а також створення безпечних маршрутів.

1 серпня 2022 року з Одеси вийшло перше судно з українським продовольством. 17 листопада 2022 року сторони продовжили "зернову ініціативу" ще на 120 днів.

26 січня 2023 року в Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили, що кількість виходів завантажених суден "зерновим коридором" з українських портів впало до антирекордного показника.

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