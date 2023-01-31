Нині у Босфорі очікують інспекції 117 суден із українським зерном.

У Міністерстві аграрної політики і продовольства України пояснили, чому росіяни блокують роботу "зернового коридору".

За словами заступника міністра агрополітики Маркіяна Дмитрасевича, агропродукція складає дуже вагомий внесок у надходження валютної виручки в Україну і для економіки в цілому. Про це він повідомив в ефірі Українського радіо.

"Росіяни намагаються "душити" нас економічно. Крім того, цю ситуацію росіяни використовують на міжнародній арені, адже дуже мало людей і політиків заглиблюються в технічні деталі "зернової ініціативи", наскільки вона ефективно працює і чи використовуються всі можливості. Тобто відбувається маніпуляція фактами", - зазначив заступник міністра.

За його словами, нині у Босфорі очікують інспекції 117 суден. Для того, аби відновити повноцінну роботу "зернового коридору", на думку Дмитрасевича, насамперед має бути політичний тиск на російську сторону, яка створює ці штучні проблеми в Босфорі.

Він наголосив, що на Росію мають тиснути не лише Організація Об'єднаних Націй та Туреччина, а й інший цивілізований світ, оскільки внаслідок блокування "чорноморської зернової ініціативи" ціни на продовольство ростуть не лише в африканських країнах та країнах Азії, а й в Європі.

Дмитрасевич підкреслив, що у листопаді 2022 року, коли росіяни на декілька днів нібито призупинили свою участь, за цей час черга з суден, яка очікувала інспекцію, суттєво скоротилася.

Зерновий коридор - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний", а також створення безпечних маршрутів.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

17 листопада стало відомо про продовження "зернової ініціативи" ще на 120 днів. ООН і Туреччина залишилися гарантами виконання цієї ініціативи.

26 січня в Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили, що добова кількість виходів завантажених суден "зерновим коридором" з українських портів впало до антирекордного показника. Адже упродовж січня кількість виходів суден із українських портів трималася на рівні 2,7, тобто в середньому це було по 2-3 кораблі на день. Наприкінці січня ситуація почала погіршуватися й добова кількість суден впала до 2,5. У Мінагрополітики наголосили, що це зумовлено штучним блокуванням роботи "зернового коридору" з боку російських інспекторів.

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