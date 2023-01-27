Експорт українського зерна знову скорочується, оскільки Росія саботує роботу зернового коридору.

Через саботаж з боку Росії різко скоротилася кількість суден, які перевозять українське зерно так званим "зерновим коридором". Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Відзначається, що в січні середня кількість зерновозів, що виходять з українських портів, опустилася до 2,7 на добу. А протягом останніх днів - до 2,5 на добу, що стало найнижчим показником за всі місяці існування "зернового коридору".

У міністерстві прямо звинуватили російську сторону в блокуванні роботи коридору.

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Зазначається, що за перший місяць нового року з України було експортовано всього 2,4 млн тонн зерна, тоді як у вересні та жовтні вивозили понад 4 млн тонн.

В цілому за час роботи коридору було експортовано 18,4 млн тонн зерна – 2,3 млн в Африку, 5,1 млн тонн в Азію, 7,5 млн тонн в Європу і 3,4 млн тонн на Близький Схід.

Робота зернового коридору - останні новини

Днями стало відомо, що Україна змінила підходи до роботи зернового коридору через російський саботаж. Щоб збільшити обсяги експорту, стали використовувати більші судна.

В середині січня один із суховантажів, що йшов через Туреччину з українським зерном, через поломку рульового управління сів на мілину і частково заблокував Босфорську протоку.

За поточний маркетинговий рік Україна майже вдвічі скоротила обсяги експорту пшениці. Значною мірою це пов'язано з окупацією частини сільськогосподарських районів країни.

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