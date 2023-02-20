Збройні сили України знищили щонайменше вісьмох бійців ПВК "Вагнера", які намагалися наступати під Бахмутом.
Відео ліквідації окупантів опублікував перший командир полку "Азов" Андрій Білецький. Інтервентів знищили захисники з 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.
"Чергова невдала спроба просування росіян під Бахмутом. Піхота "Вагнера", засічена розвідкою 3 ЗШБр, була знищена мінометним розрахунком 120 мм. Результат – щонайменше вісім 200-х", – сказано в повідомленні.
Ситуація на фронті: останні новини
За останніми даними Генштабу ЗСУ, вороги зосередили основні зусилля на тому, щоб вести наступальні дії на низці напрямків: Шахтарському, Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському. У Генштабі додали, що захисники нашої держави відбили атаки супротивника у районах низки населених пунктів.
Втрати Росії в Україні становлять приблизно 143 680 загарбників. Крім того, ліквідовано дуже багато ворожої техніки, в тому числі 3 316 танків.