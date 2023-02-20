Окупантів знищили бійці з 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

Збройні сили України знищили щонайменше вісьмох бійців ПВК "Вагнера", які намагалися наступати під Бахмутом.

Відео ліквідації окупантів опублікував перший командир полку "Азов" Андрій Білецький. Інтервентів знищили захисники з 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

"Чергова невдала спроба просування росіян під Бахмутом. Піхота "Вагнера", засічена розвідкою 3 ЗШБр, була знищена мінометним розрахунком 120 мм. Результат – щонайменше вісім 200-х", – сказано в повідомленні.

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За останніми даними Генштабу ЗСУ, вороги зосередили основні зусилля на тому, щоб вести наступальні дії на низці напрямків: Шахтарському, Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському. У Генштабі додали, що захисники нашої держави відбили атаки супротивника у районах низки населених пунктів.

Втрати Росії в Україні становлять приблизно 143 680 загарбників. Крім того, ліквідовано дуже багато ворожої техніки, в тому числі 3 316 танків.

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