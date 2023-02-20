Ворог продовжує направляти основні зусилля на ведення наступу на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Упродовж минулої доби українські захисники відбили атаки російських окупантів в районах семи населених пунктів Харківської, Луганської і Донецької областей.

Про це повідомляється в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що росіяни зосереджують основні зусилля на спробах вести наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено. Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Атинське, Стукалівка, Запсілля і Покровка - Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Строївка на Харківщині.

На Куп'янському та Лиманському напрямках, як поінформували в Генштабі, Росія обстріляла населені пункти Кам'янка, Колодязне, Дворічна, Гряниківка, Куп'янськ, Берестове, Першотравневе Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Білогорівка і Роздолівка Донецької області.

Водночас, на Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Васюківка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк. Крім того, РФ застосувала армійську авіацію для завдання удару в районі Бахмута.

"На Авдіївському та Шахтарському напрямках акупанти обстріляли з артилерії населені пункти Новобахмутівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області", - йдеться в зведенні.

На Запорізькому напрямку під російські обстріли потрапили райони населених пунктів Новосілка і Новопіль Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Новоданилівка, Новоандріївка і Щербаки - Запорізької.

На Херсонському напрямку російські злочинці обстрілювали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антонівка Херсонської області, а також Очаків на Миколаївщині. Постраждали цивільні українці.

Війна в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, росіяни намагатимуться захопити повністю Донецьку і Луганську області до кінця березня. Різке зростання втрат серед загарбників узгоджується з даними розвідки, що РФ кинула всі ресурси, аби захопити Донбас до березня. Утім, за даними аналітиків ISW, війна виснажила резерви техніки та живої сили РФ, необхідні для нового наступу на сході України.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вирівнює ситуацію на фронті та готується до запланованих на найближчу перспективу дій. Він також відзначив, що російські окупанти під час свого нового наступу не можуть просунутися далеко, оскільки вони вже не такі сильні, як раніше.

Глава держави заявив, що українські війська захищатимуть Бахмут, поки це буде розумно. Збройним Силам України важливо відстояти його, але не "за всяку ціну". За словами президента, українські війська чинять опір і готують наступну контратаку.

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