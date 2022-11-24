Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Сіверському, Бахмутському та Авдіївському напрямках з метою оточення Бахмута і створення сприятливих умов для подальшої окупації Донецької області.

На російсько-українському кордоні з 23 по 28 листопада може бути загострення бойових дій.

"Найбільш складна, але контрольована обстановка залишається на сході нашої країни, де протягом тижня відбулося понад 290 бойових зіткнень з противником", - сказав на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

За його даними, для досягнення своїх окупаційних планів ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Сіверському, Бахмутському та Авдіївському напрямках з метою оточення Бахмута і створення сприятливих умов для подальшої окупації Донецької області.

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"В той же час противник здійснює спроби повернути втрачені позиції на Куп'янському напрямку", - зазначив генерал і додав, що окупанти, зокрема вели штурмові дії в районах трьох населених пунктів Харківської області, але успіху не мали.

Крім того, повідомив Громов, ЗСУ вдалося змусити противника відмовитися від наступальних дій на Лиманському напрямку.

"На Бахмутському напрямку захисники України героїчно тримають оборону зайнятих позицій і рубежів, стримуючи масований наступ ворожих військ в районах населених пунктів Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Озерянівка, Зеленопілля, Курдюмівка", - розповів він.

Він також зауважив, що "противник поширює інформацію та готує свої війська до так званого можливого "загострення обстановки" на російсько-українському кордоні з 23 по 28 листопада".

Своєю чергою, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр також наголосила, що найскладніша ситуація протягом минулого тижня і наразі зберігається на Донецькому напрямку.

"Російські загарбники ведуть там наступальні дії. Наші воїни мужньо тримають оборону, мужньо відбивають десятки російських атак", - сказала вона.

За словами Маляр, минулого тижня були дні, коли Збройним силам України доводилося відбивати понад сотню атак окупантів за день.

"Після відведення угрупування військ з окупованих територій Херсонської області на правому березі річки Дніпро ворог готується до оборони уздовж всієї лінії зіткнення. На Херсонщині путінська армія укріплює нові рубежі оборони на здійснює обстріли населених пунктів і наших позицій на правому березні Дніпра", - зазначила заступниця міністра.

Вона додала, що російські війська та російські воєнізовані формування протягом тижня продовжували виконувати завдання з утримання захоплених територій у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Луганській областях, а також продовжували ведення наступальних дій в Донецькій області.

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