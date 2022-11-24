Ліквідовані ще 7 бойових броньованих машин супротивника.

Загальні бойові безповоротні втрати Росії в Україні за добу зросли на 310 окупантів.

Станом на четвер, 24 листопада, на нашій землі ліквідували близько 85 720 супротивників, йдеться на сторінці Генштабу Збройних сил України в Facebook.

Знищено також техніку ворога: танків - 2898 (+1), бойових броньованих машин - 5837 (+7), артилерійських систем - 1889 (+2), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1547 (+10), автомобільної техніки та автоцистерн - 4400 (+4).

Відео дня

Крім того, як вже раніше повідомлялось, знищено ворожих літаків - 278 одиниць, гелікоптерів - 261, кораблів/катерів - 16, РСЗВ - 395 одиниць, засобів ППО - 209, спеціальної техніки - 161 одиниця.

За даними Геншатбу, найбільших втрат супротивник зазнав минулої доби на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

Війна в Україні 2022 - найважливіші новини

Зранку 24 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж минулої доби наші воїни відбили атаки супротивника біля населених пунктів Яковлівка, Опитне, Озарянівка, Мар’їнка, Красногорівка, Кліщіївка, Бахмут та Андріївка Донецької області.

Раніше спікер східного угруповання військ армії України Сергій Череватий повідомив, що на Донбасі йдуть запеклі бої, і вороги щодня зазнають величезних втрат.

Станом на 23 листопада на нашій території ліквідували 85 тис. 410 загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: