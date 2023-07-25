Це є ще однією складовою у здійсненні операції по оточенню Бахмута.

На Бахмутському напрямку Сили оборони утримують ініціативу і продовжують щодня по сотні метрів звільняти українську землю.

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону зазначив, що успішні дії в районі Андріївки, як і в будь-якому населеному пункті навколо Бахмута, дозволяють завершувати операцію по його оточенню Силами оборони.

"Треба витіснити і взяти в кільце ворога", - зазначив він.

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Череватий повідомив, що на Бахмутському напрямку наші воїни щодня по сотні метрів звільняють українську землю.

"За тиждень облік іде на кілометри, прийде час і він піде на десятки кілометрів. Головний принцип – поступальність і максимальне збереження особового складу при паралельному нанесенні максимальних втрат ворогу", - наголосив він.

Речник додав, що за цю добу на Бахмутському напрямку було ліквідовано 95 окупантів, 187 - поранено, а трьох - взято в полон. При цьому знищено багато ворожої техніки: два танки, три бойових машини десанту, дві бойові машини піхоти, САУ "Гвоздика", 5 гармат, два протитанкових ракетних комплекси, одна станція РЕБ "Борисоглєбськ", зенітна гармата С-60, а також БпЛА "Орлан- 10", три дрони-камікадзе, 8 польових складів з боєприпасами, один склад з ПММ, три автомобілі.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 липня, речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Він наголосив, що на Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. За його словами, в ході ведення Силами оборони наступально - штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки" .

За останніми даними, на Бахмутському напрямку за час наступу звільнено близько 35 кв. км території, зокрема за минулий тиждень - ще близько 4 кв. км.

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