Окрім комплексу радіоелектронної боротьби ворога, вдалося ліквідувати майже десяток цілей.

Сили спеціальних операцій України (ССО) вполювали на Бахмутському напрямку два комплекси РЕБ РФ "Тріада" та "Леєр-2", завдяки вдалій аеророзвідці.

Відповідний ролик з моментами ліквідації ворожої техніки відомство показало на своїй сторінці у Telegram. Зазначається, що по ній відпрацювала артилерія ССО.

Також за невеликий проміжок часу під Бахмутом вділося "мінуснути" 9 ворожих цілей. Зокрема бронетехніку та артилерійські гармати окупантів.

Зазначається, що у комбінації із розвідниками на фронті плідно працюють оператори FPV-дронів. В них своя здача - знищення засобів спостереження армії РФ.

Військові розкрили оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, важкі бої за Бахмутський напрямок (Донецька область) тривають не перший місяць. 24 липня керівник прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича лейтенант Олег Калашников уточнив, що найзапекліші зіткнення відбуваються в районах Курдюмівки та Кліщіївки.

Зі сторони ворога там діє піхота 52-ї та 72-ї бригад ЗС РФ. За словами військового, окупанти свого часу спробували посилити свої формування десантом 83-ї бригади, проте реальних результатів це не дало. ЗСУ змусили цю бригаду відійти спочатку в бік Кліщіївки, а потім "трохи в тил".

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