Ігнат зазначив, що ці БПЛА будуть звичайною ціллю, яку збиватимуть українські зенітні ракетні війська.

Повітряні Сили України мають великий бойовий досвід збивання дронів, і ударні безпілотники, які Росія закупила в Ірану, спіткає та ж доля, що й інші БПЛА, які вона застосовує.

Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Це ударні БПЛА, які несуть досить багато озброєння: навантаження на цей безпілотник - фактично втричі більше, ніж у нашого "Байрактара" (за заявками виробника). Втім, робити попередні висновки, поки не побачимо його в дії, я б не хотів. Як то кажуть: потрібно пробувати", - пояснив він.

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Ігнат зазначив, що ці БПЛА будуть звичайною ціллю, яку збиватимуть українські зенітні ракетні війська. "Як це роблять зараз з "Орланами", з "Форпостами" російськими. Єдине, що потрібно робити поправку на те, що це сучасний ударний дрон. Але ми не знаємо якість його виробництва, тому що Іран його виробляв не зовсім чесно, з контрабандних частин, тому що країна під санкціями", - розповів Ігнат.

Він зазначив, що за деякою інформацією, у Росії будуть сотні іранських дронів, але є сумніви, що там така велика кількість. "Плюс - управління цим дроном - це штука непроста. Екіпажам (не менше двох осіб - ред.) потрібно пройти льотну практику, бойове злагодження, навчитися завдавати ударів по наземних цілях. Будемо сподіватися, що він не дуже добре зроблений, а наші зенітники будуть збивати їх як і всі інші БПЛА ворога", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Державний департамент США підтвердив інформацію про те, що Росія отримала безпілотники від Ірану.

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