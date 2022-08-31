Йдеться про БПЛА серії Mohajer-6 і Shahed.

Державний департамент підтвердив інформацію про те, що, за даними Сполучених Штатів Америки, Росія отримала безпілотники від Ірану.

Про це заявив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель, пише CNN.

США вважають, що Росія отримала безпілотні літальні апарати, які можуть проводити атаки "повітря-земля", радіоелектронну боротьбу і наведення, і тепер має намір використовувати їх на полі бою в Україні.

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"Російські збройні сили страждають від серйозної нестачі поставок в Україні частково через санкції та експортний контроль. Це змушує Росію покладатися на поставки та обладнання з ненадійних країн, таких як Іран", - сказав Патель в ході брифінгу.

У той же час представник Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що мова йде про поставки безпілотників серії Mohajer-6 і Shahed в серпні.

"На російські транспортні літаки завантажили обладнання БПЛА на аеродромі в Ірані, потім вони вилетіли з Ірану в Росію. Це ми бачимо, такі наші оцінки", - сказала вона в ході брифінгу.

Раніше високопоставлений представник адміністрації США розповів Reuters, що росіяни зазнали невдачі при використанні іранських безпілотників.

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