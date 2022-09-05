Два БПЛА знищено на Херсонщині, а ракету – на Миколаївщині.

На півдні країни Збройні сили України знищили два ворожі безпілотники "Орлан-10" та керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня".

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"4 вересня близько 23:00 в Бериславському районі Херсонщини силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" було виявлено та знищено два безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - сказано у повідомленні.

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Також зазначається, що у небі над Миколаївщиною збито керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59, випущену російським винищувачем.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня стало відомо, що біля Гуляйполя Запорізької області українські військові збили ворожий Мі-28. А над Дніпропетровщиною наші зенітники збили чергову ворожу ракету.

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