Росія має намір імпортувати сотні іранських апаратів для здійснення атак з повітря, радіоелектронної протидії і враження об'єктів в Україні.

У Сполучених Штатах Америки вважають, що закуплені Росією іранські безпілотники Shahed-129 та Shahed-191 будуть використані у війні проти України.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американських посадовців з адміністрації президента США Джо Байдена.

Зокрема, в Сполучених Штатах оцінюють, що Росія тепер має у своєму розпорядженні іранські боєздатні безпілотники, які імовірно будуть задіяні на полі бою у війні проти України. Росіяни забрали з іранського аеродрому безпілотники і переправили їх у Росію вантажними літаками у середині серпня.

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Росіяни почали проходити навчання в Ірані із застосування безпілотників наприкінці минулого місяця. В США вважають, що росіяни офіційно закупили і перевезли безпілотники типу Mohajer-6 і Shahed - Shahed-129 та Shahed-191. Ці два типи безпілотних літальних апаратів здатні транспортувати високоточні керовані боєприпаси і можуть застосовуватися для спостереження. Російські оператори досі тренуються в Ірані.

В США вважають, що Росія має намір імпортувати сотні таких апаратів для здійснення атак з повітря, радіоелектронної протидії і враження об'єктів в Україні.

В американській розвідці зазначають, що при тестуванні багато цих безпілотників зазнавали невдач, тому неясно, наскільки ці апарати змінять ситуацію для росіян, коли їх почнуть застосовувати.

Нагадаємо, США збільшать виробництво HIMARS, щоб допомогти Україні.

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