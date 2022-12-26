Наталія Гуменюк зазначила, що загроза ракетного удару зберігається.

Ворог маневрує у Чорному морі, один з чотирьох ракетоносіїв зайшов у пункт базування.

Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи ситуацію у Чорному морі.

"Очевидно, що вони (росіяни – УНІАН) до чогось готуються. Але зараз вони маневрують, і вже один з ракетоносіїв зайшов у пункт базування. Наразі в морі – один надводний, два підводних ракетоносії, що в загальній кількості складає 16 ракет типу "Калібр" у готовності до використання", - акцентувала Гуменюк.

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Вона зазначила, що загроза ракетного удару зберігається, тому що для ворога повернути на чергування ракетоносій – це справа декількох годин.

"Це дві-три години часу. І пам’ятаємо про те, що у них є таке тяжіння до повторення більш-менш значущих для них операцій. Тому, якщо згадати про 5 грудня, як вони готувалися до масованого ракетного удару, коли виводили і ракетоносії в море, піднімали стратегічну і тактичну авіацію, в принципі, все дуже схоже", – підкреслила Гуменюк.

Вона додала, що українцям потрібно усвідомлювати, що такий удар можливий.

"Але не слід чекати тільки масованого ракетного удару, пам’ятаємо про те, що вони цілком здатні нанести і точкові удари", - пояснила Гуменюк.

Масові обстріли України: загроза з моря

24 грудня керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ворог нарощує свою присутність у Чорному морі протягом кількох останніх днів, зокрема і щодо ракетоносіїв.

25 грудня президент України Володимир Зеленський закликав українців ближчими днями особливо дослухатися до повітряних тривог.