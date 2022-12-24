Можливо, що ворог готується до нових ракетних ударів по Україні напередодні свят.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, про що свідчить виведення Росією в Чорне море корабля-носія крилатих ракет "Калібр". Про це вона повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"Наразі корабельне угруповання збільшилось. У Чорному морі перебуває 11 одиниць, і серед них є ракетоносії, вони споряджені ракетами. Це два надводних і один підводний, загальний залп може сягати 20 ракет. Це, в принципі, може говорити про те, що готує ворог саме ті випробування, про які згадував наш Верховний Головнокомандувач. А також, може говорити про те, що вони намагаються просто тероризувати, продовжувати психологічний тиск на населення України. В будь-якому випадку, сигнали повітряної тривоги – це сигнал обов’язкового виконання",- акцентувала Гуменюк.

На уточнення, скільки часу зазвичай минає від виводу ракетоносіїв у море до пуску ракет, вона відповіла:

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"Немає такої прямої залежності, коли вивели і коли стартували ракети. Це може говорити про те, що довготривалий час ракетоносіїв не було в Чорному морі. По-перше, зважаючи на погоду, було штормове попередження, вони укривались у пунктах базування. Після того, як море заспокоїлось, вони вийшли на чергування знов. Але, також, зважаючи на вороже тяжіння до скреп і дат, до того, щоб завдати максимально потужного психологічного тиску, вони можуть застосувати саме масований або поодинокі ракетні удари по важливих об’єктах напередодні свят",- пояснила Гуменюк.

Ракетна небезпека

Як повідомляв УНІАН, вчора в Чорне море вийшов російський корабель, здатний нести крилаті ракети "Калібр". Загалом у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 9 ворожих кораблів. Також відомо, що два військові кораблі Росії знаходяться в Азовському морі.

23 грудня президент України Володимир Зеленський попередив, що російські війська можуть завдати нових ракетних ударів по Україні на різдвяні та новорічні свята.

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