У Чорному морі знаходяться понад 10 ворожих кораблів, поділилися у ВМС ЗСУ.

Російська Федерація збільшила кількість носіїв крилатих ракет "Калібр" в Чорному та Середземному морях до дев'яти штук.

Загальний залп тепер становить 100 ракет, йдеться в Telegram-каналі Військово-Морських сил Збройних сил України.

За його даними, у Чорному морі знаходяться чотири носії "Калібрів", і загальний залп становить 24 ракети. У ВМС додали, що в Середземному знаходяться п'ять носіїв цих ракет, а загальний залп - 76 штук.

Відео дня

"...у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 13 ворожих кораблів... у Середземному морі - дев'ять ворожих кораблів...", - наголошується у повідомленні.

Масовані ракетні удари Росії по Україні - що варто знати

Росія вже не раз здійснювала масовані удари по Україні ракетами "Калібр", є багато руйнувань, жертв і постраждалих.

Нагадаємо, станом на 24 грудня у Чорному і Середземному морях знаходилися вісім ворожих носіїв "Калібрів", а загальний залп становив 92 ракети.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підкреслила, що українцям обов'язково необхідно реагувати на можливі сигнали повітряної тривоги.

Прем'єр Денис Шмигаль попереджав, що росіяни намагатимуться до кінця року залишити громадян України без централізованого енергопостачання.

Вас також можуть зацікавити новини: