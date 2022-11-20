Сили оборони України готові протистояти окупантами та не дати їм захопити нові території.

Російська армія першочергово планує захопити Луганську та Донецьку області.

Після чого загарбники можуть націлити на взяття всієї Запорізької області, заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, після низки поразок російським військовим залишається лише на тактичному рівні здобувати якісь "перемоги".

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"Оскільки протягом усієї війни і навіть раніше одним із наративів російської пропаганди було так зване "звільнення Донбасу", то зрозуміло, вони хочуть вийти на кордони Луганської та Донецької області. І, вийшовши на ці кордони, в їх планах можливо, далі вони б хотіли повністю захопити Запорізьку область, по їхніх законах це ж нібито "територія РФ", - вважає Череватий.

Він наголосив, що завадять діям агресора ЗСУ, які до цього зривали всі так звані "плани противника" і далі робитимуть це, а також докладуть зусилля для того, щоб у ворога більше не було таких намірів.

Череватий додав, що зараз у Луганській області російські війська зазнають поразок і більше обороняються ніж атакують.

Війна в Україні: останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 20 листопада втрати противника серед особового складу досягли 84210. З них 330 окупантів було ліквідовано за минулу добу.

За даними Генштабу, командування російських окупантів планує перекинути на Донбас окремі підрозділи, які були на Херсонщині

У Міноборони України спрогнозували, що розв'язана Росією війна проти України може закінчитися до кінця весни 2023 року.

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