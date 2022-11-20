Російська армія першочергово планує захопити Луганську та Донецьку області.
Після чого загарбники можуть націлити на взяття всієї Запорізької області, заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
За його словами, після низки поразок російським військовим залишається лише на тактичному рівні здобувати якісь "перемоги".
"Оскільки протягом усієї війни і навіть раніше одним із наративів російської пропаганди було так зване "звільнення Донбасу", то зрозуміло, вони хочуть вийти на кордони Луганської та Донецької області. І, вийшовши на ці кордони, в їх планах можливо, далі вони б хотіли повністю захопити Запорізьку область, по їхніх законах це ж нібито "територія РФ", - вважає Череватий.
Він наголосив, що завадять діям агресора ЗСУ, які до цього зривали всі так звані "плани противника" і далі робитимуть це, а також докладуть зусилля для того, щоб у ворога більше не було таких намірів.
Череватий додав, що зараз у Луганській області російські війська зазнають поразок і більше обороняються ніж атакують.
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