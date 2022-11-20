В Луганській області російські окупанти встановлюють додаткові блокпости для виявлення та затримання дезертирів.

Командування російських окупантів планує перекинути на Донбас окремі підрозділи, які були на Херсонщині.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, командування російських окупаційних військ планує перекинути окремі підрозділи, виведені в ході відступу з правого берега річки Дніпро на Херсонщині, для продовження бойових дій в Донецькій та Луганській областях. Мобілізовані особи, з яких, в більшості, складаються ці формування, дуже обурені перспективами реалізації зазначених планів", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом у Луганській області російські окупанти встановлюють додаткові блокпости для виявлення та затримання дезертирів.

Крім цього, за добу наші воїни відбили ворожі атаки в районах семи населених пунктів.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Тим часом ворог завдав одного авіаційного та 4 ракетних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Звільнення Херсона

11 листопада українські військові зайшли до Херсона, який перебував під окупацією з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.

За даними ОК "Південь", з 7 по 13 листопада на правому березі Дніпра було деокуповано 179 населених пунктів, зокрема Херсон та Снігурівку Миколаївської області. На звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

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