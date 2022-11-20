Росіяни розміщують особовий склад у залишених помешканнях та примусово виселяють цивільне населення з домівок.

Мобілізовані росіяни обурені через переміщення з-під Херсона в Луганську область.

Через це окупанти встановили додаткові блокпости, аби ловити дезертирів, повідомляє Луганська ОВА у Telegram.

"Мобілізовані особи, яких окупанти перекидають із Херсонщини на Луганщину, дуже обурені перспективами реалізації зазначених планів свого командування. Для посилення контролю над ситуацією на території Луганщини росіяни встановлюють додаткові блокпости, аби виявити та затримати дезертирів", - вказано в повідомленні.

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Також спостерігається збільшення кількості військових у Луганську. Ворог постійно поповнює свої підрозділи.

В населених пунктах Красне, що поблизу Сорокиного, та Сімейкине у Молодогвардійській громаді росіяни розміщують особовий склад у залишених помешканнях. Крім того, вони примусово виселяють цивільне населення з домівок в інші населені пункти.

Ситуація у Луганській області

Як раніше повідомляв УНІАН, на Луганщині загарбники змушують медпрацівників стати на військовий облік для подальшого доукомплектування окупаційних військ.

За останніми даними, у Луганській області звільнено вже 12 населених пунктів.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ стрімко, але обережно просуваються на Сватівському напрямку. Ворог зазначає значних втрат

18 листопада стало відомо, що російські загарбники переміщують до тимчасово окупованого Новоайдару (Луганська область) війська з Херсонщини.

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