Російська армія втратила вже 1868 артилерійських систем.

Генеральний штаб Збройних Сил України оновив інформацію про загальні бойові втрати росіян у війні проти України.

Станом на 20 листопада втрати противника серед особового складу досягли 84210. З них 330 окупантів було ліквідовано за минулу добу.

Крім цього, армія Росії втратила:

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танків ‒ 2886 (+1);

бойових броньованих машин ‒ 5817 (+2);

артилерійських систем – 1868 (+1);

РСЗВ – 393 (+0);

засобів ППО ‒ 209 (+0);

літаків – 278 (+0);

гелікоптерів – 261 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1);

крилатих ракет ‒ 480 (+0);

кораблів / катерів ‒ 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4371 (+3);

спеціальної техніки – 161 (+0).

Останні втрати Росії в Україні

20 листопада Генштабом було підтверджено результати вогневого ураження підрозділами Сил оборони скупчень живої сили противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 160 осіб пораненими. Знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо загиблих уточнюється.

19 листопада українські захисники збили БпЛА типу "Орлан-10" та уразили пункт управління і склад боєприпасів противника.

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