Ворог намагається наступати та штурмувати, хоче захопити Часів Яр.

Начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що лінія фронту на Бахмутському напрямку наразі активна, але окупаційні війська не мають там особливих успіхів.

"ЗСУ перебуває в активній обороні. За кращої нагоди українські війська покращують своє тактичне становище і при можливості переходять до наступальних дій. Тобто, особливих успіхів у росіян немає, відбувається більше топтання на місці", - розповів він в ефірі "Еспресо".

За словами Фітьо, загарбники не полишають своїх планів наступати на цьому напрямку. Вони зосередили в районі Бахмута великі сили.

Відео дня

"Йдеться про десантників, морську піхоту та штурмові підрозділи, сформовані з колишніх ув'язнених. Росіяни намагаються наступати та штурмувати. Вони хочуть наступати на Часів Яр, щоб потім розвинути свій успіх на Краматорськ, Слов'янськ та Дружківку. Окупанти у своїх планах не врахували, що проти них воюють ЗСУ та Сили оборони, які не дозволять їм реалізувати ці плани", - наголосив речник Сухопутних військ.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як раніше повідомляв УНІАН, Сили оборони України за минулу добу відбили загалом 99 атак російських загарбників на усій ділянці фронту.

Супротивники, імовірно, намагатимуться підтримувати чи посилювати ці наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими, як робили це взимку 2022–2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: