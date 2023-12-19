Для російських окупантів в Україні "залишається надзвичайно важливим" Бахмутський напрямок, противники хочуть зробити наступати одне з міст під Бахмутом, а потім рушити далі.
Супротивники на Бахмутському напрямку зосереджують головні зусилля, і до штурмових дій залучають найбільш боєздатні підрозділи, зокрема, десантників, морських піхотинців, а також "Шторм V" та "Шторм Z" (сформовані з колишніх ув'язнених), написав командувач Сухопутних військ Збройних сил України - генерал-полковник Олександр Сирський в Telegram.
"Мета ворога на цьому напрямку зрозуміла - це наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області", - додав він.
Зимова війна між Україною та РФ триває - зараз це варто прочитати
Вранці 19 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські загарбники атакували наших захисників на низці напрямків, і "найгарячіше" було на Бахмутському - відбито 21 атаку з боку супротивника. За відомостями Генштабу загалом за добу відбулося 105 бойових зіткнень з супротивником.
Варто зазначити, що українські воїни дають гідну відсіч загарбникам. Росія зазнає колосальних втрат. Загальні втрати ворога на 18 грудня 2023 року вже становлять 347 160 супротивників.