Там немає вже жодного цілого будинку.

Російські окупаційні війська зосередилися на Кринках Херсонської області. Ворожі сили намагаються вибити українських захисників з їхніх позицій.

"Там продовжується наша бойова робота із закріплення і розширення плацдарму, а ворог намагається вибивати наші підрозділи. Там фактично вже немає жодного вцілілого будинку, працюють артзасоби однієї та іншої сторони. Крім того, ворог дуже потужно бомбардував цей регіон", - повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, в районі Кринок Росія сконцентрувала угруповання з близько 10 тисяч загарбників. Військові вчергове закликали місцевих жителів виїхати з зони активних бойових дій.

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Бої за Кринки

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко нещодавно заявляв, що російські війська, ймовірно, готуються провести масований штурм українського плацдарму на лівому березі Дніпра в районі села Кринки. Останнім часом туди стягують додаткову техніку,

Як писав Bild, плацдарм у Кринках на лівому березі Херсонської області став однією з найбільших пасток для російських окупантів від ЗСУ за всю війну. Окупанти посилають туди нові й нові колони бронетехніки, але ЗСУ обстрілюють їх із правого берега.

Крім того, у російських окупантів на лівобережжі Херсонської області поглиблюються значні проблеми з командуванням та зв'язком. Загарбники по кілька годин чекають від командування дозволів на ураження артилерією визначених цілей, а командири вимагають попередньо надавати фото та відеопідтвердження цих цілей.

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