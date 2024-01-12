За її словами, ці підрозділи вважають себе надто елітними для таких лобових атак.

Російські десантники та морпіхи не хочуть штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Як повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", такі лобові штурми нерідко без підтримки броньованої техніки цілком закономірно приводять до великих втрат.

"Зараз на нашому напрямку зменшилася кількість підрозділів типу "шторм Z", а більше зосереджено морських піхотинців і десантників. А вони вважають себе елітою й іти в такі штурми вони не хочуть", - зазначила Гуменюк.

Вона також зауважила, що через це у росіян виникають морально-психологічні розлади в підрозділах і різні суперечки.

"Саме тому в керівництві угруповання "Дніпро", яке там зараз базується, є дуже багато розладу в загальному розумінні подальшого розвитку подій", - додала Гуменюк.

Лівий берег Херсонщини - останні новини з фронту

У середині листопада 2023 року в українській армії вперше підтвердили, що наші воїни закріпилися на плацдармах на лівому березі Дніпра. Військовий оглядач Денис Попович восени говорив, що наші бійці намагалися об'єднати в один плацдарми, на яких закріпилися, щоб "туди перегнати техніку і щось робити у ширшому форматі".

9 січня керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що на південній частині нашої держави росіяни знову повернули штурмові дії на позначку 10+.

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