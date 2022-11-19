Враховуючи розділення Дніпром, триває контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення.

Керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, як зараз виглядає лінія зіткнення на півдні країни.

"Враховуючи розділення якраз Дніпром, то це дійсно більше Але, все ж таки, ми продовжує вивчати всі ймовірні можливості для подальшого розвитку наших дій. Тому, наразі говорити зарано, але ми вивчаємо повністю місця дислокації та облаштування рубежів оборони вже на лівому березі ворога, для того щоб знати як протидіяти", - повідомила Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

Також, на прохання прокоментувати ситуацію на Кінбурнській косі, адже кількома днями раніше проросійські пабліки розганяли певну істерію навколо цього регіону, скільки там наразі знаходиться ворожої сили та техніки, вона зазначила: "Головне, що ми знаємо скільки там ворожого війська та техніки, це нам потрібно для бойової роботи. А те, що вони (росіяни - УНІАН) розганяють певну істерію в інформаційному просторі, ще раз нагадує про те, що триває гібридна війна, де інформаційний фронт також досить потужний. І вони намагаються таким чином, змінити розподіл сил та засобів наших в тому числі, коли розганяють подібну інформацію. Тому, дійсно правильне рішення – це довіряти об’єктивним і оперативним джерелам офіційним джерелам, які володіють повноцінною інформацією, і можуть поділитися нею по мірі виконання завдання", - пояснила Гуменюк.

Відео дня

Ситуація на півдні України: що відомо станом на 18 листопада

18 листопада за повідомленням оперативного командування "Південь" На півдні України ускладнився підрахунок втрат російських загарбників через віддаленість їхнього розташування. Окупанти продовжують будувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра, противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони та проводить заходи з перегрупування військ, поповнення втрат та організації всебічного забезпечення.

Крім того ворог не припиняє застосовувати реактивні системи залпового вогню, артилерію та міномети для вогневих ударів по позиціях ЗСУ на правому березі Дніпра та прилеглих територіальних громадах.

Зокрема, вороги тримають під вогневим ураженням Чорнобаївку, Антонівку і сам Херсон.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону заявив, що тему Кінбурнської коси слід залишити на певний час. Він зазначив, що рано коментувати ситуацію на Кінбурнській косі. За його словами, не треба очікувати, що сьогодні у цьому районі щось зміниться.

Також повідомлялося, що на півдні українські війська вдарили по позиціях ворога на Кінбурнській косі та лівому березі Дніпра, ліквідовано понад 30 окупантів. Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 33 вогневих завдання.