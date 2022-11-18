Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 33 вогневих завдання.

На півдні українські війська вдарили по позиціях ворога на Кінбурнській косі та лівому березі Дніпра, ліквідовано понад 30 окупантів.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 33 вогневих завдання. На Кінбурнській косі уражено район зосередження живої сили, озброєння та техніки противника. Саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані. Демілітаризовано 7 рашистів та 2 одиниці авто-бронетехніки, пункт базування зруйновано", - розповів спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Крім того, за словами Назарова, на лівобережжі попередньо втрати противника становлять 26 осіб та 2 танки.

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Ситуація на на Кінбурнській косі: що відомо

Зараз всю Миколаївську область звільнено. Під окупацією залишилась Кінбурнська коса - піщана коса в північно-західній частині Кінбурнського півострова між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем.

Станом на ранок, 15 листопада, на Кінбурнській косі в Миколаївській області та у місті Олешки у Херсонській були загарбники.

16 листопада сили оборони України завдали ударів по загарбниках на лівому березі Дніпра і в районі Кінбурнської коси, виконавши понад 50 вогневих завдань.