За його словами, не треба очікувати, що сьогодні у цьому районі щось зміниться.

Кінбурнська коса, яка знаходиться у Миколаївській області, наразі офіційно не звільнена від російських окупантів. Українська влада зазначає, що поки зарано коментувати ситуацію у цьому районі.

Як заявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону, тему Кінбурнської коси слід залишити на певний час.

"Там (на Кінбурнській косі – ред.) – російські війська", – сказав Кім.

За його словами, не треба очікувати, що сьогодні у цьому районі щось зміниться, однак росіяни на косі – питання часу.

Наступ ЗСУ на півдні: Кінбурнська коса

Днями стало відомо, що Сили оборони України завдали ударів по загарбниках на лівому березі Дніпра і в районі Кінбурнської коси, виконавши понад 50 вогневих завдань.

Раніше Кім заявляв, що всю Миколаївську область звільнено. Під окупацією залишалась Кінбурнська коса - піщана коса в північно-західній частині Кінбурнського півострова між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем.

10 листопада стало відомо, що українські воїни взяли під контроль Снігурівку. Нардеп Роман Костенко зазначав, що це останнє місто, яке знаходилося під контролем супротивника у Миколаївській області.

11 числа українські спецпідрозділи зайшли в Херсон, який супротивники змогли захопити в перші дні повномасштабного вторгнення.

Як днями зазначали в ОК "Південь", на Кінбурнській косі в Миколаївській області та у місті Олешки у Херсонській станом на ранок, 15 листопада, були загарбники.

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