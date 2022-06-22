Росія перекинула в цей район батальйонно-тактичні групи.

У Збройних сил України "великі проблеми" під Сєвєродонецьком і Лисичанськом в Луганської області.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну.

За його словами, окупанти перекинули в цей район не менше трьох батальйонно-тактичних груп.

"Завдання - закрити в тактичне оточення Золоте і Гірське. І загроза цього закриття абсолютно реальна", - зазначив Арестович.

Радник глави ОП зазначив, що основним прийомом і способом ведення бойових дій у російських загарбників зараз є "тактика нарізування оточень".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тошківка в Луганській області повністю окупована росіянами, окупанти намагаються прорвати оборону Збройних сил України.

Голова військової адміністрації Сєвєродонецького району Роман Власенко заявив, що в Сєвєродонецьку не припиняються вуличні бої.

Тим часом генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що українські військовослужбовці мужньо захищаються від окупантів і в майбутньому можуть звільнити захоплену частину Донбасу.

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