У Збройних сил України "великі проблеми" під Сєвєродонецьком і Лисичанськом в Луганської області.
Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну.
За його словами, окупанти перекинули в цей район не менше трьох батальйонно-тактичних груп.
"Завдання - закрити в тактичне оточення Золоте і Гірське. І загроза цього закриття абсолютно реальна", - зазначив Арестович.
Радник глави ОП зазначив, що основним прийомом і способом ведення бойових дій у російських загарбників зараз є "тактика нарізування оточень".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тошківка в Луганській області повністю окупована росіянами, окупанти намагаються прорвати оборону Збройних сил України.
Голова військової адміністрації Сєвєродонецького району Роман Власенко заявив, що в Сєвєродонецьку не припиняються вуличні бої.
Тим часом генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що українські військовослужбовці мужньо захищаються від окупантів і в майбутньому можуть звільнити захоплену частину Донбасу.