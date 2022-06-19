Росіяни не можуть просунутися ні в Луганській, ні в Донецькій області так, як планували - битва за Донбас йде не за їхнім сценарієм.

Битва за Донбас йде не за сценарієм російських окупантів.

Про це голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив під час інформаційного телемарафону.

"Можна говорити, що вона (війна) триває, але триває не за сценарієм росіян. Вони намагалися накопичити великі резерви, кинути їх в бій, ведуть масовані артобстріли. Але стільки, скільки вони втрачають, скільки підрозділів забрали від лінії фронту, щоб якось їх привести до ладу, компенсувати величезну кількість російських бійців, які загинули там. Але все одно вони не можуть просунутися ні в Луганській, ні у Донецькій області так, як планували", - зазначив він.

За словами Гайдая, тому окупанти змінили тактику: ведуть інтенсивні обстріли і постійно кидають в атаки війська.

"І якщо їм вдається десь за два тижня отримати успіх на околицях якогось населеного пункту, то це для них величезний успіх", - сказав він.

Гайдай також розповів, що російські загарбники вже не встановлюють ніяких конкретних дат захоплення Сєвєродонецька.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генштабу ЗСУ, з початку війни українські бійці ліквідували близько 33,6 тис. окупантів, з них 250 за останню добу.