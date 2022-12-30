Зазначається, що динаміка великих втрат змушує ворога постійно оновлювати свої сили.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що фортеця Бахмут у Донецькій області - це символ неспроможності ворога, а також боротьби і незламності українців.

В ефірі телеканалу "Еспресо" він розповів, який втрат зазнав ворог на цьому напрямку. Під Бахмутом тривають запеклі бої.

"За цю добу відбулося 249 обстрілів на Бахмутському фронту, 32 боєзіткнення. Ворог втратив 131 людину вбитими, понад 150 пораненими. Противник також втратив два склади з боєкомплектом", - сказав Череватий.

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Він наголосив, що Бахмут - це одна з найгарячіших точок, де відбуваються найагресивніші дії ворога. Окупанти не можуть набрати підкріплення навіть серед ув'язнених, які не хочуть їхати помирати.

"Динаміка великих втрат змушує ворога постійно оновлювати свої сили. ПВК "Вагнера" поповнюють особовий склад ув'язненими, але у них вже на цьому напрямку з'являються проблеми. Вже у в'язниці Росії прийшли звістки, що це білет в один кінець. На напрямку Вугледара у районі Степового вже помічено іншу військову приватну компанію "Патріот", яку поєднують з міністром оборони Шойгу", - підсумував речник.

Ситуація під Бахмутом

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти вже кілька місяців не можуть захопити містечко Бахмут. Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов зазначив, що наступ на Бахмут очолює ПВК "Вагнер".

За даними аналітиків ISW, сили росіян на Бахмутському напрямку вже виснажені, а тому події можуть наближатися до кульмінації.

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