Буданов пояснив, чому для "кухаря" Путіна так важливо окупувати Бахмут.

Після взяття Херсона українські війська ведуть запеклі бої з російськими окупантами навколо Бахмута.

Як говориться в матеріалі ВВС, для РФ захоплення міста порушило б українські шляхи постачання і відкрило б шлях для наступу на інші опорні пункти України на Сході, включаючи Краматорськ і Слов'янськ.

Як прокоментував в інтерв'ю виданню глава військової розвідки України Кирило Буданов, наступ на це місто очолює ПВК "Вагнер". Вважається, що її засновник Євген Пригожин хоче захопити місто в якості політичного призу на тлі суперництва між високопоставленими російськими чиновниками.

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Коментуючи удари РФ по енергетичній системі України Буданов зазначив, що вони, швидше за все, будуть продовжуватися, але припустив, що РФ не зможе підтримувати високий рівень атак через виснаження запасів ракет і нездатність російської промисловості поповнити їх.

При цьому Буданов упевнений, що Україна в підсумку поверне собі всю територію, яка зараз знаходиться під окупацією, включаючи Крим. Він припустив, що Україна повернеться до кордонів 1991 року, коли була проголошена незалежність.

Бахмут: що відомо про ситуацію навколо міста-фортеці

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що сили росіян на Бахмутському напрямку виснажені, а тому події можуть наближатися до кульмінації. Бойові втрати російських військ, ймовірно, змушують російських військових в районі Бахмута використовувати штурмові групи чисельністю до відділення.

Військово-політичний експерт Олександр Мусієнко вважавши, що Росія зрозуміла, що вже остаточно "здулася" під Бахмутом. Тепер рашисти перекидають техніку на інший напрямок.

Крім того, евакуаційна група "Білий ангел" провела успішну евакуацію людей з околиці Бахмута. Відразу кілька сімей з Бахмута попросили поліцію вивезти їх з-під вогню.

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